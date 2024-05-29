Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: O hançeri sen çok uzun yıllar tuttun. Getirdin 15 Temmuz'da milletin sırtına sapladın - Son Dakika
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Politika

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: O hançeri sen çok uzun yıllar tuttun. Getirdin 15 Temmuz'da milletin sırtına sapladın

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Eski CHP lideri Kılıçdaroğlu, kendisinin "Hançerlendim" çıkışını kastederek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "İmalarla konuşmayı bıraksın, her şeyi açık açık itiraf etsin." sözlerine yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, "O hançeri sen çok uzun yıllar tuttun. Getirdin 15 Temmuz'da milletin sırtına sapladın. Sen, senin ağababaların, işbirlikçilerin, beslemelerin ve hançeri beraber tuttukların bilsin ki; milli bağımsızlığımızı ve milli ekonomimizi hedef alan, kurduğunuz bu sirki başınıza yıkacağım!" dedi.

29.05.2024 20:14
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün partisinin grup toplantısında eski CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun "Hançerlendim" sözlerini kastederek "Çıksın milletin zihnindeki soru işaretlerini gidersin. İmalarla konuşmayı bıraksın, her şeyi açık açık itiraf etsin." sözlerine Kılıçdaroğlu'ndan "O hançeri sen çok uzun yıllar tuttun. Getirdin 15 Temmuz'da milletin sırtına sapladın." yanıtı geldi.

"KILIÇDAROĞLU'YLA CUMHUR İTTİFAKI'NI YAN YANAYMIŞ GİBİ GÖSTERELİM"

Kılıçdaroğlu, kendisiyle ilgili yapılan yorumlar ve özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri üzerine sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulundu. Kılıçdaroğlu "Seçim döneminde "Terör örgütleri Kılıçdaroğlu'nu istiyor" iftirasını atıp sahte videolarla kampanya yapanlar bugün çıkmış "Cumhur İttifakı CHP'nin başına Kılıçdaroğlu'nu istiyor" ters psikolojisiyle algı yaratıyorlar. Çünkü şunu iyi biliyorlar; Bu millet teröre geçit vermez!" ifadelerine yer verdiği paylaşımına şöyle devam etti:

"Teröristlerle yanyana gibi gösterelim millet oy vermesin. CHP'liler de bu iktidarı sevmez, Kılıçdaroğlu ile Cumhur İttifakını yan yanyanaymış gibi gösterelim ki, asıl istediğimizi alalım."

Siz de şunu bilin: Nasıl ki terör örgütleri başlarını ezeceğimi biliyordu, bunlar da Kılıçdaroğlu bu ülkeyi yönetirse milletin abad, kendi akıbetlerinin ise berbat olacağını biliyor! Bu algı tuzağına düşmeyiniz. Bunlar beni istemez!!! Ben de bunlarla yanyana gelmem!

"KURDUĞUNUZ BU SİRKİ BAŞINIZA YIKACAĞIM"

Diğer taraftan @RTErdogan çıkmış" hançeri açıkla" diyor… O hançeri sen çok uzun yıllar tuttun. Getirdin 15 Temmuz'da milletin sırtına sapladın.

Sen, senin ağababaların, işbirlikçilerin, beslemelerin ve hançeri beraber tuttukların bilsin ki; milli bağımsızlığımızı ve milli ekonomimizi hedef alan, kurduğunuz bu sirki başınıza yıkacağım! Vatan kurtulacak…"

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: O hançeri sen çok uzun yıllar tuttun. Getirdin 15 Temmuz'da milletin sırtına sapladın

NE OLMUŞTU?

Kemal Kılıçdaroğlu, CHP kurultayındaki konuşmasında "Sırtımdaki hançerlerle seçime girmek zorunda kaldım" demiş, katıldığı son canlı yayında da konuyla ilgili "Beraber yola çıktığınız arkadaşlar, birlikte mücadele ettiğiniz, birlikte kavga verdiğiniz ve "İlla sen Cumhurbaşkanı adayı ol" diyen arkadaşlar dönüp tam tersini yaparlarsa ne dersiniz? Bunu vatandaşın takdirine sunayım." ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Kılıçdaroğlu'nun "Hançerlendim" sözünü açıklık getirdiği en son açıklamalarıyla ilgili "Altılı koalisyon masasının cumhurbaşkanı adayının hazır bolca da vakti varken üzerindeki şüphe bulutlarını temizlemesi önemlidir. Çıksın milletin zihnindeki soru işaretlerini gidersin. İmalarla konuşmayı bıraksın, her şeyi açık açık itiraf etsin." demişti.

Kılıçdaroğlu\'ndan Erdoğan\'a: O hançeri sen çok uzun yıllar tuttun. Getirdin 15 Temmuz\'da milletin sırtına sapladın

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Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: O hançeri sen çok uzun yıllar tuttun. Getirdin 15 Temmuz'da milletin sırtına sapladın - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: O hançeri sen çok uzun yıllar tuttun. Getirdin 15 Temmuz'da milletin sırtına sapladın - Son Dakika
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