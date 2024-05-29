İran ikinci ön inceleme raporunu yayımladı: Reisi'nin öldüğü helikopter kazasında sabotaj bulgusu yok - Son Dakika
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İran ikinci ön inceleme raporunu yayımladı: Reisi'nin öldüğü helikopter kazasında sabotaj bulgusu yok

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İran Genelkurmay Başkanlığı, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin hayatını kaybettiği helikopter kazasıyla ilgili ikinci ön inceleme raporunu yayımladı. Rapora göre kazada sabotaj veya elektronik harp müdahalesi bulgusuna rastlanmadı. İlk yayınlanan ön inceleme raporunda da helikopterin parçalarında mermi veya benzeri harici cisim izine rastlanmadığına dikkat çekilmişti.

29.05.2024 22:09
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İran Genelkurmay Başkanlığı'nın, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin raporunda, elektronik harp müdahalesi veya sabotaj bulgusuna rastlanmadığı belirtildi.

İran ikinci ön inceleme raporunu yayımladı: Reisi'nin öldüğü helikopter kazasında sabotaj bulgusu yok

"KAZADAN 69 SANİYE ÖNCESİNE KADAR ACİL DURUM BİLDİRİLMEDİ"

İran Genelkurmay Başkanlığı, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve diğer yetkililerin hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin ikinci ön inceleme raporunu yayımladı. Kaza geçiren helikopterin bakım ve onarım kayıtlarının incelendiği ve bu konuda bir soruna rastlanmadığı, kazadan 69 saniye öncesine kadar da mürettebatla iletişimde herhangi bir acil durum veya kesintinin bildirilmediği ifade edildi.

İran ikinci ön inceleme raporunu yayımladı: Reisi'nin öldüğü helikopter kazasında sabotaj bulgusu yok

Helikopterin, ilk uçuş güzergahları olan Tebriz'den Ağbend Köprüsü ve Kızkalesi Barajı'na havalandıktan sonra hava durumunun görsel uçuş koşulları için uygun olduğu ancak elde edilen belgeler ve diğer 2 helikopterin pilot ve yolcularının ifadeleri doğrultusunda dönüş güzergahındaki hava durumunun kazaya etkisinin daha detaylı araştırılması gerektiği bildirildi.

İran ikinci ön inceleme raporunu yayımladı: Reisi'nin öldüğü helikopter kazasında sabotaj bulgusu yok

"SABOTAJ BULGUSU TESPİT EDİLMEDİ"

Helikopterin kalıntıları ve parçaları üzerinde yapılan incelemeler ve alınan numunelere göre, sabotaj veya elektronik harp müdahalesine dair herhangi bir bulgu tespit edilmediği vurgulandı. Kazanın asıl nedeni bulununcaya kadar incelemelerin sürdürüleceği ve sonuçların kamuoyuyla paylaşılacağı kaydedildi.

İran ikinci ön inceleme raporunu yayımladı: Reisi'nin öldüğü helikopter kazasında sabotaj bulgusu yok

REİSİ'NİN HAYATINI KAYBETTİĞİ HELİKOPTER KAZASI

Cumhurbaşkanı Reisi, 19 Mayıs'ta İran- Azerbaycan sınırında baraj açılışı töreninden dönerken geçirdiği helikopter kazasında hayatını kaybetmişti. Kazada Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile birlikte 8 yetkili de yaşamını yitirmişti. Genelkurmay Başkanlığı, 24 Mayıs'ta yayımladığı kazanın nedenlerini araştıran ilk ön inceleme raporunda, helikopterin parçalarında mermi veya benzeri harici cisim izine rastlanmadığını bildirmişti.

İran ikinci ön inceleme raporunu yayımladı: Reisi\'nin öldüğü helikopter kazasında sabotaj bulgusu yok
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İran ikinci ön inceleme raporunu yayımladı: Reisi'nin öldüğü helikopter kazasında sabotaj bulgusu yok - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Ayse Sahbaz: Yani ilahi adalet kısacası alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste keşke tüm benzerlerine de aynı fıtratı nasip etse yaradan inşallah ?? 0 0 Yanıtla

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