Çağlar Söyüncü, sakatlığı sebebiyle A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Çağlar Söyüncü, sakatlığı sebebiyle A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı

Geniş Video İzle

A Milli Futbol Takımı'nda sakatlığı bulunan Çağlar Söyüncü, EURO 2024 için belirlenen geniş aday kadrosundan çıkarıldı. Çağlar, Trendyol Süper Lig'in son haftasında oynanan Fenerbahçe-İstanbulspor karşılaşmasında uyluk arka adalesinden sakatlanmıştı.

29.05.2024 22:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

A Milli Futbol Takımı'nda Çağlar Söyüncü, sakatlığı sebebiyle 2024 Avrupa Şampiyonası için belirlenen geniş aday kadrodan çıkarıldı.

ÇAĞLAR, KADRODAN ÇIKARILDI

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "Savunma oyuncumuz Çağlar Söyüncü, Fenerbahçe'nin İstanbulspor ile oynadığı Trendyol Süper Lig karşılaşmasında uyluk arka adalesinde yaşadığı sakatlık nedeniyle EURO 2024'te mücadele edecek A Milli Takımımız'ın aday kadrosundan çıkarıldı." ifadelerine yer verildi.

Çağlar Söyüncü, sakatlığı sebebiyle A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı
Kaynak: AA

Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig, Çağlar Söyüncü, İstanbulspor, Milli Takım, Fenerbahçe, Futbol, Milli Takım, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Çağlar Söyüncü, sakatlığı sebebiyle A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Şükrü null: ondan daha iyi stoperler varken sıkıntı yok 2 3 Yanıtla
  • Onur Yeliz: Düğünden sonra arka adalesi atmış sanırım?? milli sevda her zaman sözdedir 0 1 Yanıtla
  • Behzat: adam gibi adam 0 0 Yanıtla

22:29 Fransa, Filistin’i tanıyabileceğini ifade etti Fransa, Filistin'i tanıyabileceğini ifade etti
20:14 Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a zehir zemberek yanıt: O hançeri 15 Temmuz’da milletin sırtına sapladın Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a zehir zemberek yanıt: O hançeri 15 Temmuz'da milletin sırtına sapladın
18:37 Brezilya, İsrail’in Gazze saldırıları nedeniyle büyükelçisini geri çağırdı Brezilya, İsrail'in Gazze saldırıları nedeniyle büyükelçisini geri çağırdı
15:02 Müdür yardımcısı öğrencinin üzerine araç sürüp kesici aletle kovaladı Müdür yardımcısı öğrencinin üzerine araç sürüp kesici aletle kovaladı
22:55 İsrail’den Suriye’ye hava saldırısı: 1 ölü, 10 yaralı İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı: 1 ölü, 10 yaralı
22:55 Çağlar Söyüncü, sakatlığı sebebiyle A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı Çağlar Söyüncü, sakatlığı sebebiyle A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı
22:45 Lig bitti, kavga bitmedi Galatasaray tesislerini basan Fenerbahçeliler yangın çıkardı Lig bitti, kavga bitmedi! Galatasaray tesislerini basan Fenerbahçeliler yangın çıkardı
21:57 Fatih Erbakan: Adaletle hükmeden yöneticiye daha büyük sevap yazılır Fatih Erbakan: Adaletle hükmeden yöneticiye daha büyük sevap yazılır
21:47 Ali Koç’tan teknik direktör açıklaması: 7 Haziran’da kim olduğunu öğreneceksiniz Ali Koç'tan teknik direktör açıklaması: 7 Haziran'da kim olduğunu öğreneceksiniz
21:28 A Milli Takım aday kadrosunda bulunan Bertuğ Yıldırım, Ümit Milli Takım’a gönderildi A Milli Takım aday kadrosunda bulunan Bertuğ Yıldırım, Ümit Milli Takım'a gönderildi
20:49 Aziz Yıldırım, “Fenerbahçe’den alacağım yok“ diyen Ali Koç’a sert çıktı: 1.5 milyar lirayı hibe et o zaman Aziz Yıldırım, "Fenerbahçe'den alacağım yok" diyen Ali Koç'a sert çıktı: 1.5 milyar lirayı hibe et o zaman
20:26 “Refah’taki saldırılarda ABD silahı kullanıldı mı“ sorusuna Blinken’dan kaçamak yanıt "Refah'taki saldırılarda ABD silahı kullanıldı mı?" sorusuna Blinken'dan kaçamak yanıt
19:59 Aziz Yıldırım transferi bitirdi Jose Mourinho imzayı attı Aziz Yıldırım transferi bitirdi! Jose Mourinho imzayı attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2024 23:48:06. #1.11#
SON DAKİKA: Çağlar Söyüncü, sakatlığı sebebiyle A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement