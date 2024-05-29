Çağlar Söyüncü, sakatlığı sebebiyle A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı

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A Milli Futbol Takımı'nda Çağlar Söyüncü, sakatlığı sebebiyle 2024 Avrupa Şampiyonası için belirlenen geniş aday kadrodan çıkarıldı.

ÇAĞLAR, KADRODAN ÇIKARILDI

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "Savunma oyuncumuz Çağlar Söyüncü, Fenerbahçe'nin İstanbulspor ile oynadığı Trendyol Süper Lig karşılaşmasında uyluk arka adalesinde yaşadığı sakatlık nedeniyle EURO 2024'te mücadele edecek A Milli Takımımız'ın aday kadrosundan çıkarıldı." ifadelerine yer verildi.