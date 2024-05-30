Fiorentina'yı 1-0 yenen Olympiakos, UEFA Konferans Ligi şampiyonu oldu - Son Dakika
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Fiorentina'yı 1-0 yenen Olympiakos, UEFA Konferans Ligi şampiyonu oldu

Fiorentina\'yı 1-0 yenen Olympiakos, UEFA Konferans Ligi şampiyonu oldu

UEFA Konferans Ligi finalinde İtalyan temsilcisi Fiorentina'yı uzatmalara giden maçta 1-0 mağlup eden Olympiakos, kupanın sahibi oldu. Yunan ekibine şampiyonluğu getiren golü 116. dakikada Ayoub El Kaabi attı. Böylelikle Olympiakos, tarihinde ilk kez Avrupa kupası kazanmayı başardı.

30.05.2024 00:36
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UEFA Avrupa Konferans Ligi finalinde Olympiakos ile Fiorentina, Atina'da kozlarını paylaştı. Normal süresi 0-0 biten karşılaşmanın uzatma dakikalarında bulduğu golle rakibini 1-0 mağlup eden Yunan ekibi, kupayı müzesine götürdü.

90 DAKİKADA GOL SESİ ÇIKMADI

Olympiakos ve Fiorentina, hem ilk yarıda hem de ikinci yarıda bulduğu pozisyonları değerlendiremeyince maç 0-0 sona erdi. Kupayı kazanan uzatma dakikalarında belli oldu.

Fiorentina'yı 1-0 yenen Olympiakos, UEFA Konferans Ligi şampiyonu oldu

KUPAYI GETİREN GOL EL KAABİ'DEN

Müsabakada ilk uzatma dakikası da golsüz beraberlikle geçildi. Yunan ekibi, 116. dakikada Ayoub El Kaabi'nin attığı golle 1-0 öne geçti. Kalan dakikalarda başka gol olmadı. Sahadan 1-0 galip ayrılan Olympiakos, UEFA Konferans Ligi şampiyonu oldu ve tarihindeki ilk Avrupa kupasını kazandı.

KONFERANS LİGİ'NE DAMGA VURDU

Daha önce ülkemizde Hatayspor formasını terleten El Kaabi, Avrupa Konferans Ligi'ne damga vurdu. Faslı golcü, kupada forma giydiği 9 maçta 11 gol atarak şampiyonlukta aslan payına sahip oldu.

Fiorentina'yı 1-0 yenen Olympiakos, UEFA Konferans Ligi şampiyonu oldu

FIORENTINA İKİNCİ FİNALİNDEN DE BOŞ DÖNDÜ

Fiorentina, geçtiğimiz sezon West Ham United'a kaybettikten sonra üst üste ikinci Konferans Ligi finalinden de eli boş döndü.

ŞAMPİYONUN KUPA YOLCULUĞU

Avrupa Ligi'nde sezona başlayan Olympiakos, West Ham United ve Freiburg'un ardından grubunu 3. tamamlayarak Konferans Ligi'nde mücadele etmeye hak kazandı. Yunan ekibi, son 16 turunda Maccabi Tel Aviv'e ilk maçta 4-1 mağlup olurken rövanş mücadelesinde rakibini 6-1 yenerek turu geçti. Çeyrek finalde temsilcimiz Fenerbahçe ile karşılaşan Olympiakos, penaltı atışlarının ardından sarı-lacivertlileri eleyerek yarı finalde Aston Villa'nın rakibi oldu. Turnuvanın favorisi olarak gösterilen İngiliz ekibini toplamda 6-2 ile geçen kırmızı-beyazlı takım, finalde de Fiorentina'yı uzatmalarda 1-0 yenerek tarihindeki ilk Avrupa kupasını kazandı.

Fiorentina'yı 1-0 yenen Olympiakos, UEFA Konferans Ligi şampiyonu oldu

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Son Dakika Spor Fiorentina'yı 1-0 yenen Olympiakos, UEFA Konferans Ligi şampiyonu oldu - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Mesko Aljovic: Tebrikler komşi :)) 2 0 Yanıtla
  • Mustafa Naz: ismail kartal kendi ellerinle verdin . 0 0 Yanıtla

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