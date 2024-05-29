Ali Koç'tan teknik direktör açıklaması: 7 Haziran'da kim olduğunu öğreneceksiniz - Son Dakika
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Spor

Ali Koç'tan teknik direktör açıklaması: 7 Haziran'da kim olduğunu öğreneceksiniz

Ali Koç\'tan teknik direktör açıklaması: 7 Haziran\'da kim olduğunu öğreneceksiniz

Fenerbahçe'de mevcut başkan Ali Koç, seçilmesi halinde çalışacağı teknik direktör ile ilgili açıklamalarda bulundu. Koç, "İsmail Hoca ile mi devam edeceğiz yoksa yabancı hoca ile mi şunun garantisini verebilirim; Cuma günü seçime girerken hocamızın kim olduğunu net bir şekilde bileceksiniz" ifadelerini kullandı.

29.05.2024 21:47
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Fenerbahçe'de mevcut başkan Ali Koç, seçim çalışmaları kapsamında kongre üyeleri ile buluştu. Teknik direktör seçimine dair çarpıcı bir açıklama yapan Koç, seçimi kanırsa hangi teknik direktörle çalışacağını 7 Haziran Cuma günü duyuracağını söyledi.

"YENİ HOCAYI 7 HAZİRAN'DA ÖĞRENECEKSİNİZ"

Seçimi kazanması halinde çalışacağı teknik direktör hakkında açıklamalarda bulunan Koç, "İsmail Hoca ile mi devam edeceğiz yoksa yabancı hoca ile mi şunun garantisini verebilirim; Cuma günü seçime girerken hocamızın kim olduğunu net bir şekilde bileceksiniz" dedi.

İSMAİL KATAL'A ÖVGÜ DOLU SÖZLER

Teknik direktör İsmail Kartal'ın performansına değinen Koç, "İsmail Kartal, Fenerbahçe'nin büyük bir değeri. İstatistikleri alt üst etti. 99 puan topladı, 99 gol attı, deplasmanlarda hiç yenilmedi. Bizim önümüzü kesmeye güçleri yetmedi, rakibimizi ittirdiler" ifadelerini kullandı.

"AZİZ YILDIRIM İLE KUCAKLAŞALIM"

Aziz Yıldırım'ın Jose Mourinho ile ilgili yaptığı açıklamalara değinen Ali Koç, "Aziz Yıldırım, Mourinho'yu açıklamış. Gelsin beraber televizyona çıkalım. Kongre öncesi kucaklaşalım" şeklinde konuştu.

STADYUM KAPASİTESİ

Stadyum kapasitesinin artırımı için konuşan Koç, "Ayakta seyirci almak için açılır kapanır koltuklar yapacağız. Ahmet Ketenci 1.5 ml $ yatırım ile yapacak. Böylece Avrupa maçlarında oturarak ligde ayakta maç izleme imkanı sağlayacağız" açıklamasını yaptı.

Jose Mourinho, İsmail Kartal, Aziz Yıldırım, Fenerbahçe, Ali Koç, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ali Koç'tan teknik direktör açıklaması: 7 Haziran'da kim olduğunu öğreneceksiniz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Armağan Gönen: Aykut kocaman ?? 2 1 Yanıtla
  • mustafa sagdic: bu arap ismail ile devam eder. 0 0 Yanıtla

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