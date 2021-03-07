GÜNGÖREN'DE İTFAİYE KORKULUK DEMİRLERİNİ KESEREK MAHSUR KALAN KİŞİYİ KURTARDI - Son Dakika

(Ek bilgi ve görüntülerle) GÜNGÖREN'DE İTFAİYE KORKULUK DEMİRLERİNİ KESEREK MAHSUR KALAN KİŞİYİ KURTARDI

Vedat BAYRAKTAR - Cemal YURTTAŞ/İSTANBUL,(DHA)- GÜNGÖREN'de bir binada çıkan yangında aklı dengesi yerinde olmadığı ileri sürülen bir kişi dumanların arasında mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri pencerenin demir korkuluklarını keserek, mahsur kalan kişiyi kurtardı. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Hastaneye kaldırılan vücudunda yanıklar olan kişinin tedavisi sürerken, komşuları yaşananları anlattı. Bir komşusu hastaneye kaldırılan kişinin, 1,5 ay önce evi yakmaya çalıştığını iddia etti.

Güngören Gündoğdu Sokak'ta bulunan 4 katlı bir binanın giriş katında sabah saatlerinde yangın çıktı. İddiaya göre, giriş katta tek başına yaşayan ve aklı dengesinin yerinde olmadığı öğrenilen Çetin Özkan'ın kaldığı dairede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri içerde mahsur kalan Özkan'ı kurtarmak için çalışmalara başladı. Ekipler pencerenin demir korkuluklarını keserek mahsur kalan Özkan'ı kurtardı. Kurtarma anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

'DEMİRLERİ KIRIP ALDILAR'

Yangını ilk gören ve hemen itfaiye ekiplerine haber veren taksici Mehmet Badalıoğlu yaşanan o anları anlatarak, "Ben taksiciyim aşağı doğru iniyordum, baktım ateş çıktı binada. Ateşi görünce hemen itfaiyeye haber verdim. İtfaiye geldi. Arkadaşın da biraz akıl hastalığı varmış sanırım. Üst katta 2 tane genç arkadaş vardı, onlar çıktıktan sonra itfaiye geldi. İtfaiye gelince arkadaş demirliklere sarılmıştı, demirleri kırıp aldılar onu." dedi.

Yangından kurtarılan Çetin Özkan, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk tedavisi yapılarak hastaneye götürüldü. Vücudunda yanıklar olan Özkan'ın tedavisi sürüyor.

KOMŞULARI KONUŞTU

Yangın sonrası bina sakinleri yaşanan olayları anlattı Bina sakinlerinden Serap Akşam, " Bir taksici arkadaş görmüş dumanı ve alevi. 'Komşular uyanın yangın var' diye bağırdı. Balkona çıktığında alevler bayağı büyük bir boyuta ulaşmıştı. Bayağı bir duman vardı. Hemen konu komşu, benim eşim falan geldi. İlk önce ilk başta Çetin'in öldüğünü zannettik. Kaskatı görmüşler onu cama tırmanmış ve camdan nefes almaya çalışmış. Üst bedeni çıplaktı sonradan itfaiye geldi itfaiye demirleri kesti ama büyük bir korku yaşadık. Yangının çıkış sebebi belli değil. Sigara içiyordu belki sigaradan diyorlar belki elektrikten dolayı diyorlar. Kız kardeşi var ona da haber verildi." dedi.

KENDİ YAKTI İDDİASI

Komşularınan Erhan Güngör ise "50-55 yaşlarında kendisinin psikolojik sorunları vardı. İki gün önce apartmanın camlarını falan kırdı. Şartelleri falan kapatıp indiriyordu. Psikolojik sorunları devam ettiği için evi ateşe verdi. Ben öyle tahmin ediyorum, çünkü elektrik ya da sigaradan dolayı oluşacak bir yangın değil. Daha önceki senelerde bodrum katta da ufak çaplı bir yangına sebep verdi. 1,5 ay önce yine evi yakmaya çalıştı. Nasıl olacak biz de üst katta ikamet ediyoruz Allah'tan bizim evin içerisinde çok hasar yok." ifadesini kullandı.

Bazı komşuları da Özkan'ın geçtiğimiz aylarda birlikte yaşadığı babasını kaybettiğini, psikolojik sorunlar içinde olduğunu, kendisini de elektrik ve elektronik mühendisi olarak bildiklerini söylediler.

EK GÖRÜNTÜLER

Evin içinden detaylar

Komşuların konuşmaları

Genel ve detaylar