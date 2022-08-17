GÜNGÖREN'DE ESNAFLA NAKLİYECİLERİN PARK KAVGASI - Son Dakika
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GÜNGÖREN'DE ESNAFLA NAKLİYECİLERİN PARK KAVGASI

17.08.2022 10:28
GÜNGÖREN'DE ESNAFLA NAKLİYECİLERİN PARK KAVGASI

GÜNGÖREN'de nakliye firması çalışanlarıyla esnaf arasında park edilen TIR yüzünden kavga çıktı.

GÜNGÖREN'de nakliye firması çalışanlarıyla esnaf arasında park edilen TIR yüzünden kavga çıktı. 3 kişinin yaralandığı kavga, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Merter Fatih Caddesi'nde dün akşam saatlerinde nakliye firmasına ait TIR'ın tekstil ürünlerini indirmek için park edildiği yere esnaf itiraz etti. Bu nedenle esnaf ile nakliye firması çalışanları arasında çıkan tartışma kısa sürede yerini kavgaya bıraktı. Cadde üzerinde kavga eden çok sayıda kişi eline aldıkları taş ve sopalarla birbirine girdi. Tekme ve yumrukların da havada uçuştuğu kavgada 3 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Kavga anı cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Öte yandan, olayla ilgili kimsenin şikayetçi olmadığını öğrenildi

Görüntü dökümü:

-------------Cep telefonu görüntüleriKavga anları

Genel görüntü ve detaylar


- İstanbul
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Kaynak: DHA

Fatih, kavga, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel GÜNGÖREN'DE ESNAFLA NAKLİYECİLERİN PARK KAVGASI - Son Dakika

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