Güngören'de Tehdit Gönderen 3 Şüpheli Tutuklandı

19.01.2026 19:17
Bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden gencin ailesine tehdit atan 3 kişi tutuklandı, 6 gözaltı var.

Güngören'de çıkan kavgada bıçaklanarak hayatını kaybeden 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın ailesine tehdit mesajları attıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünün, Güngören'de 14 Ocak'ta öldürülen 2009 doğumlu Atlas Çağlayan'ın ailesine tehdit mesajları atan ve sosyal medya hesaplarından provokatif paylaşım yapan şüphelilerle ilgili soruşturma devam ediyor.

Dün yakalanan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürerken provokatif paylaşım yaptıkları tespit edilen 2 zanlı daha gözaltına alındı.

Böylece, soruşturmaya ilişkin gözaltı sayısı 6'ya yükseldi.

Gözaltında bulunan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığın talimatıyla serbest bırakıldı.

Çağlayan'ın ailesine tehdit mesajları atan 3 şüpheliden 2'sinin şehir dışında gözaltına alındığı öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 1 şüpheli Bakırköy Adalet Sarayı'na sevk edildi.

İstanbul dışında başka bir ilde yakalanan 2 şüphelinin ise savcılık ifadeleri Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla alındı.

Savcılıktaki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından A.E, Y.T ile S.T. tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Toplam 3 şüphelinin "tehdit" suçundan tutuklanması kararlaştırıldı.

Olay

Mehmet Nesih Özmen Mahallesi'nde bir baklavacı önünde, 14 Ocak'ta, birbirini daha önceden tanımayan Atlas Çağlayan ve E.Ç. (15) arasında "yan baktın" tartışması nedeniyle kavga çıkmıştı.

Kavgada E.Ç, "sustalı" diye tabir edilen bıçakla Atlas Çağlayan'ı yaralamış, Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Çağlayan, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Polis ekipleri, E.Ç. ve arkadaşlarını, olayda kullanılan bıçakla yakalayarak ifadelerini almak üzere emniyete götürmüştü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 18 yaşından küçük şüpheli E.Ç, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

