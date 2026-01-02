Güngören\'de Uyuşturucu Baskını: 3 Gözaltı

İstanbul'un Güngören ilçesinde bir depoya düzenlenen uyuşturucu baskınında 3 kişi gözaltına alınırken, 84 bin adet sentetik ecza hap,

5 bin 900 TL para ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonlarını sürdürüyor. Güngören'de 27 Aralık 2025 tarihinde depoya operasyon düzenlendi. Operasyonda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda ise; 84 bin adet sentetik ecza hap,

5 bin 900 TL para ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler "TCK-188 Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL