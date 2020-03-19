GÜNGÖREN'DEKİ KARANTİNA YURDUNA BİR GRUP GÖNÜLLÜ TEMİZLİK İÇİN GELDİ - Son Dakika
Son Dakika Güncel GÜNGÖREN'DEKİ KARANTİNA YURDUNA BİR GRUP GÖNÜLLÜ TEMİZLİK İÇİN GELDİ - Son Dakika

GÜNGÖREN'DEKİ KARANTİNA YURDUNA BİR GRUP GÖNÜLLÜ TEMİZLİK İÇİN GELDİ

6 saat önce

AVRUPA'dan getirilenlerin karantinaya alındığı noktalardan Güngören'deki Fatih Sultan Mehmet yurdundakiler ikinci geceyi geçirdi.

GÜNGÖREN'DEKİ KARANTİNA YURDUNA BİR GRUP GÖNÜLLÜ TEMİZLİK İÇİN GELDİ, System.String[]
AVRUPA'dan getirilenlerin karantinaya alındığı noktalardan Güngören'deki Fatih Sultan Mehmet yurdundakiler ikinci geceyi geçirdi. Sabah saatlerinde karantina altındaki bazı kişiler hava almak için camlara çıkarken, dışarıda bekleyen yakınlarının ise marketlerden aldığı yiyecek ve içecekleri yurt görevlilerine teslim etti. Yaklaşık 20 kişilik AFAD gönüllüsü ise sivil kıyafetleriyle yurda gelerek temizlik yapmaları için içeriye alındı. Karantina altındakilerin kontrolleri için sağlık görevlilerinin de yurda ambulansla yurda giriş yaptığı görüldü.

Görüntü dökümü:

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-Yurttan görüntü

-Camlara çıkanlar

-AFAD gönüllülerinin içeri alınması

-Ambulansların girişi

-Yakınlarının marketten aldıkları yiyecekleri teslim etmesi

-Genel ve Detaylar


- İstanbul
Fatih Sultan Mehmet, Karantina, Güngören, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 10:37 Kaynak: DHA

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