Son Dakika Haberleri: Günün İlk Yarısında Değer Kaybeden Hisseler

Günün İlk Yarısında Değer Kaybeden Hisseler

30 dakika önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 10 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 10 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...

Günün İlk Yarısında Değer Kaybeden Hisseler, System.String[]
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 10 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:


(BIST 100) Değer kaybeden 10 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Bera Holding 2,33 2,59 -10,04
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,20 1,24 -3,23
Ülker Bisküvi 15,75 15,85 -0,63
Kartonsan 348,00 350,10 -0,60
Şişe Cam 5,77 5,80 -0,52
Odaş Elektrik 1,96 1,97 -0,51
Coca Cola İçecek 33,34 33,50 -0,48
İttifak Holding 3,04 3,05 -0,33
Otokar 101,80 102,00 -0,20
İndeks Bilgisayar 6,49 6,50 -0,15
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 01:27 Kaynak: AA

Kelebek Mobilya, Borsa İstanbul, Ekonomi
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