Günün İlk Yarısında Değer Kaybeden Hisseler
30 dakika önce
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 10 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 10 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...
Borsa İstanbul
'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 10 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kaybeden 10 hisse
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Bera Holding
|2,33
|2,59
|-10,04
| Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,20
|1,24
|-3,23
|Ülker Bisküvi
|15,75
|15,85
|-0,63
|Kartonsan
|348,00
|350,10
|-0,60
|Şişe Cam
|5,77
|5,80
|-0,52
|Odaş Elektrik
|1,96
|1,97
|-0,51
| Coca Cola İçecek
|33,34
|33,50
|-0,48
|İttifak Holding
|3,04
|3,05
|-0,33
|Otokar
|101,80
|102,00
|-0,20
| İndeks Bilgisayar
|6,49
|6,50
|-0,15
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 01:27 Kaynak: AA
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