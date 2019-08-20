Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler
8 dakika önce
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 20 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...
Borsa İstanbul Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 01:36 Kaynak: AA
'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kaybeden 20 hisse
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Odaş Elektrik
|1,50
|1,57
|-4,46
| Anadolu Grubu Holding
|12,90
|13,33
|-3,23
| Kerevitaş Gıda
|1,98
|2,04
|-2,94
|Bera Holding
|1,80
|1,84
|-2,17
| İndeks Bilgisayar
|7,80
|7,97
|-2,13
|Bim Mağazalar
|48,68
|49,72
|-2,09
| İhlas Holding
|0,52
|0,53
|-1,89
|Çelebi
|89,50
|91,05
|-1,70
|Turkcell
|12,35
|12,54
|-1,52
| Ford Otosan
|58,95
|59,75
|-1,34
| Aksa Enerji
|2,58
|2,61
|-1,15
|Sabancı Holding
|8,55
|8,64
|-1,04
| Kordsa Teknik Tekstil
|11,48
|11,59
|-0,95
|Karsan Otomotiv
|1,08
|1,09
|-0,92
| Tümosan Motor ve Traktör
|3,82
|3,85
|-0,78
|Türk Telekom
|5,30
|5,34
|-0,75
|Göltaş Çimento
|9,85
|9,92
|-0,71
|Parsan
|14,06
|14,15
|-0,64
| Fenerbahçe Futbol
|7,58
|7,61
|-0,39
| Tofaş Oto. Fab.
|18,35
|18,37
|-0,11
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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