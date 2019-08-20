Son Dakika Haberleri: Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler
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Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

8 dakika önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 20 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...

Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler, System.String[]
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) Değer kaybeden 20 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Odaş Elektrik 1,50 1,57 -4,46
Anadolu Grubu Holding 12,90 13,33 -3,23
Kerevitaş Gıda 1,98 2,04 -2,94
Bera Holding 1,80 1,84 -2,17
İndeks Bilgisayar 7,80 7,97 -2,13
Bim Mağazalar 48,68 49,72 -2,09
İhlas Holding 0,52 0,53 -1,89
Çelebi 89,50 91,05 -1,70
Turkcell 12,35 12,54 -1,52
Ford Otosan 58,95 59,75 -1,34
Aksa Enerji 2,58 2,61 -1,15
Sabancı Holding 8,55 8,64 -1,04
Kordsa Teknik Tekstil 11,48 11,59 -0,95
Karsan Otomotiv 1,08 1,09 -0,92
Tümosan Motor ve Traktör 3,82 3,85 -0,78
Türk Telekom 5,30 5,34 -0,75
Göltaş Çimento 9,85 9,92 -0,71
Parsan 14,06 14,15 -0,64
Fenerbahçe Futbol 7,58 7,61 -0,39
Tofaş Oto. Fab. 18,35 18,37 -0,11
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Borsa İstanbul, Anadolu Grubu, Kerevitaş, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 01:36 Kaynak: AA
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