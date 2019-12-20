Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler - Son Dakika
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Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

6 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 16 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 16 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Işıklar Enerji Yapı Hol.

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Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 16 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:


(BIST 100) Değer kaybeden 16 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,57 0,59 -3,39
Galatasaray Sportif 2,39 2,42 -1,24
Güneş Sigorta 2,27 2,29 -0,87
Tofaş Oto. Fab. 26,42 26,64 -0,83
Çemaş Döküm 1,56 1,57 -0,64
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,77 1,78 -0,56
A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,86 1,87 -0,53
Afyon Çimento 6,21 6,24 -0,48
Gübre Fabrik. 7,97 8,00 -0,38
İş Fin.Kir. 3,31 3,32 -0,30
Turkcell 13,83 13,87 -0,29
Anadolu Efes 22,68 22,74 -0,26
Anadolu Cam 3,98 3,99 -0,25
Enerjisa Enerji 7,75 7,76 -0,13
Pegasus 82,70 82,80 -0,12
Sabancı Holding 9,33 9,34 -0,11
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Doğtaş Kelebek Mobilya San. ve Tic. A.Ş, Kelebek Mobilya, Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 02:28 Kaynak: AA
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