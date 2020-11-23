Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 17 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 17 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İş Bankası (C) 6,69 6,82 -1,91 Sabancı Holding 10,64 10,81 -1,57 Garanti Bankası 9,31 9,45 -1,48 Yapı ve Kredi Bankası 3,05 3,09 -1,29 Anadolu Grubu Holding 21,98 22,26 -1,26 Vakıflar Bankası 4,80 4,86 -1,23 Akbank 6,42 6,50 -1,23 İş Yatırım Menkul Değerler 12,95 13,08 -0,99 İndeks Bilgisayar 16,42 16,55 -0,79 Doğuş Otomotiv 30,96 31,20 -0,77 Petkim 4,01 4,04 -0,74 Kerevitaş Gıda 7,10 7,15 -0,70 Koç Holding 19,39 19,50 -0,56 Aksigorta 7,89 7,93 -0,50 Alcatel Lucent Teletaş 27,84 27,96 -0,43 Good-Year 7,43 7,45 -0,27 ARD Bilişim Teknolojileri 35,98 36,04 -0,17 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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