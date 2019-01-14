Günün İlk Yarısında Değer Kazanan Hisseler
51 dakika önce
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 15 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kazanan 15 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...
Borsa İstanbul
'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 15 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kazanan 15 hisse
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,81
|2,71
|3,69
| Karsan Otomotiv
|1,43
|1,40
|2,14
| ICBC Turkey Bank
|5,03
|4,93
|2,03
|Verusa Holding
|16,76
|16,45
|1,88
| Albaraka Türk
|1,26
|1,24
|1,61
|TAV Havalimanları
|24,40
|24,06
|1,41
|Otokar
|99,00
|97,75
|1,28
| Ford Otosan
|56,15
|55,50
|1,17
|Global Yat. Holding
|3,22
|3,19
|0,94
| Polisan Holding
|6,93
|6,87
|0,87
|Odaş Elektrik
|1,48
|1,47
|0,68
|Soda Sanayii
|7,63
|7,59
|0,53
| Netaş Telekom.
|6,65
|6,63
|0,30
|Garanti Bankası
|7,93
|7,91
|0,25
| Ege Endüstri
|348,60
|348,10
|0,14
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 01:23 Kaynak: AA
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