Son Dakika Haberleri: Günün İlk Yarısında Değer Kazanan Hisseler

Günün İlk Yarısında Değer Kazanan Hisseler

51 dakika önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 15 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kazanan 15 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...

Günün İlk Yarısında Değer Kazanan Hisseler, System.String[]
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 15 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kazanan 15 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,81 2,71 3,69
Karsan Otomotiv 1,43 1,40 2,14
ICBC Turkey Bank 5,03 4,93 2,03
Verusa Holding 16,76 16,45 1,88
Albaraka Türk 1,26 1,24 1,61
TAV Havalimanları 24,40 24,06 1,41
Otokar 99,00 97,75 1,28
Ford Otosan 56,15 55,50 1,17
Global Yat. Holding 3,22 3,19 0,94
Polisan Holding 6,93 6,87 0,87
Odaş Elektrik 1,48 1,47 0,68
Soda Sanayii 7,63 7,59 0,53
Netaş Telekom. 6,65 6,63 0,30
Garanti Bankası 7,93 7,91 0,25
Ege Endüstri 348,60 348,10 0,14
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 01:23 Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi
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