Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler - Son Dakika Ekonomi

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

6 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Güneş Sigorta 2,41 2,51 -3,98 ...

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler, System.String[]

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Güneş Sigorta 2,41 2,51 -3,98
Pegasus 72,70 75,60 -3,84
Alkim Kimya 43,56 44,74 -2,64
Çemtaş 8,13 8,30 -2,05
Mavi Giyim 58,60 59,75 -1,92
Otokar 164,60 167,80 -1,91
Bizim Mağazaları 12,03 12,23 -1,64
İpek Doğal Enerji 8,57 8,69 -1,38
Çimsa 9,40 9,53 -1,36
Klimasan Klima 19,10 19,35 -1,29
Karsan Otomotiv 1,54 1,56 -1,28
Turcas Petrol 3,15 3,19 -1,25
Koza Madencilik 10,22 10,34 -1,16
Torunlar GMYO 2,86 2,89 -1,04
Eczacıbaşı İlaç 3,88 3,92 -1,02
Hektaş 9,85 9,95 -1,01
Sasa Polyester 7,92 8,00 -1,00
Kardemir (D) 2,98 3,01 -1,00
Gözde Girişim 5,21 5,26 -0,95
Şok Marketler 11,00 11,10 -0,90
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Pegasus, Sigorta, Otokar, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 02:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Selçuk Bayraktar, Akıncı TİHA'nın karnesini verdi! 3 pekiyi, 1 zayıf
Doğa Koleji'nde öğretmenlerin maaşları ödendi Rekabet Kurumu, 4 posta ve kargo firmasına 61,4 milyon lira ceza kesti AK Parti ürün güvenliğine ilişkin kanun teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2020 21:12:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]