Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Güneş Sigorta
|2,41
|2,51
|-3,98
|Pegasus
|72,70
|75,60
|-3,84
|Alkim Kimya
|43,56
|44,74
|-2,64
|Çemtaş
|8,13
|8,30
|-2,05
|Mavi Giyim
|58,60
|59,75
|-1,92
|Otokar
|164,60
|167,80
|-1,91
|Bizim Mağazaları
|12,03
|12,23
|-1,64
|İpek Doğal Enerji
|8,57
|8,69
|-1,38
|Çimsa
|9,40
|9,53
|-1,36
|Klimasan Klima
|19,10
|19,35
|-1,29
|Karsan Otomotiv
|1,54
|1,56
|-1,28
|Turcas Petrol
|3,15
|3,19
|-1,25
|Koza Madencilik
|10,22
|10,34
|-1,16
|Torunlar GMYO
|2,86
|2,89
|-1,04
|Eczacıbaşı İlaç
|3,88
|3,92
|-1,02
|Hektaş
|9,85
|9,95
|-1,01
|Sasa Polyester
|7,92
|8,00
|-1,00
|Kardemir (D)
|2,98
|3,01
|-1,00
|Gözde Girişim
|5,21
|5,26
|-0,95
|Şok Marketler
|11,00
|11,10
|-0,90