Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler - Son Dakika
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Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

6 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%) İpek Doğal Enerji9,8110,04-2,29...

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler, System.String[]

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
İpek Doğal Enerji9,8110,04-2,29
Koza Madencilik10,9511,17-1,97
Türk Hava Yolları14,4914,72-1,56
Aygaz13,9214,13-1,49
Arçelik21,8822,18-1,35
Koza Altın79,2080,20-1,25
Alkim Kimya45,0245,58-1,23
MLP Sağlık18,0018,15-0,83
Tofaş Oto. Fab.28,7628,98-0,76
Pegasus74,5575,10-0,73
Torunlar GMYO3,093,11-0,64
Enka İnşaat6,686,72-0,60
Turkcell14,7214,78-0,41
Koç Holding21,0021,08-0,38
Otokar164,40165,00-0,36
Kardemir (D)3,043,05-0,33
Şok Marketler11,0711,10-0,27
Tüpraş120,90121,20-0,25
Mavi Giyim61,0561,20-0,25
Yataş8,658,67-0,23
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Madencilik, Koza, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 02:56 Kaynak: AA
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