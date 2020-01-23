Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|İpek Doğal Enerji
|9,81
|10,04
|-2,29
|Koza Madencilik
|10,95
|11,17
|-1,97
|Türk Hava Yolları
|14,49
|14,72
|-1,56
|Aygaz
|13,92
|14,13
|-1,49
|Arçelik
|21,88
|22,18
|-1,35
|Koza Altın
|79,20
|80,20
|-1,25
|Alkim Kimya
|45,02
|45,58
|-1,23
|MLP Sağlık
|18,00
|18,15
|-0,83
|Tofaş Oto. Fab.
|28,76
|28,98
|-0,76
|Pegasus
|74,55
|75,10
|-0,73
|Torunlar GMYO
|3,09
|3,11
|-0,64
|Enka İnşaat
|6,68
|6,72
|-0,60
|Turkcell
|14,72
|14,78
|-0,41
|Koç Holding
|21,00
|21,08
|-0,38
|Otokar
|164,40
|165,00
|-0,36
|Kardemir (D)
|3,04
|3,05
|-0,33
|Şok Marketler
|11,07
|11,10
|-0,27
|Tüpraş
|120,90
|121,20
|-0,25
|Mavi Giyim
|61,05
|61,20
|-0,25
|Yataş
|8,65
|8,67
|-0,23