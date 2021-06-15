Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Bera Holding
|24,64
|25,80
|-4,50
|Halkbank
|4,87
|5,05
|-3,56
|Parsan
|32,12
|33,18
|-3,19
|Türk Traktör
|174,00
|178,80
|-2,68
|ASELSAN
|15,39
|15,80
|-2,59
|Gübre Fabrikaları
|58,45
|59,80
|-2,26
|Sabancı Holding
|9,28
|9,48
|-2,11
|Çimsa
|24,48
|24,98
|-2,00
|Ege Gübre
|178,70
|182,00
|-1,81
|Netaş Telekomünikasyon
|21,70
|22,10
|-1,81
|Konya Çimento
|788,60
|802,40
|-1,72
|Vakıflar Bankası
|3,61
|3,67
|-1,63
|Kartonsan
|54,30
|55,20
|-1,63
|Enerjisa Enerji
|10,28
|10,45
|-1,63
|Yataş
|13,60
|13,82
|-1,59
|İhlas Holding
|0,62
|0,63
|-1,59
|İş Yatırım Menkul Değerler
|14,91
|15,15
|-1,58
|Koç Holding
|18,91
|19,21
|-1,56
|Kerevitaş Gıda
|4,55
|4,62
|-1,52
|Nuh Çimento
|44,44
|45,10
|-1,46
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler - Son Dakika Ekonomi