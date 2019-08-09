Son Dakika Haberleri: Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
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Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

1 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler, System.String[]
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Pegasus 53,60 47,72 12,32
Aksa Enerji 2,52 2,34 7,69
Koza Altın 62,00 59,15 4,82
Koza Madencilik 8,19 7,82 4,73
Park Elek.Madencilik 2,91 2,80 3,93
İpek Doğal Enerji 5,78 5,58 3,58
Alarko Holding 3,53 3,44 2,62
GSD Holding 0,85 0,83 2,41
Gentaş 1,38 1,35 2,22
Eczacıbaşı İlaç 2,38 2,33 2,15
Odaş Elektrik 1,55 1,52 1,97
Vestel 9,97 9,78 1,94
Türk Hava Yolları 12,25 12,03 1,83
Parsan 13,93 13,68 1,83
Emlak Konut GMYO 1,20 1,18 1,69
Anadolu Grubu Holding 12,93 12,72 1,65
Soda Sanayii 5,66 5,57 1,62
Verusa Holding 14,92 14,70 1,50
Gübre Fabrik. 3,82 3,77 1,33
Migros Ticaret 18,44 18,20 1,32
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Borsa İstanbul, Madencilik, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 01:30 Kaynak: AA
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