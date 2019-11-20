Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Ülker Bisküvi
|22,10
|21,04
|5,04
|İhlas Gayrimenkul
|0,81
|0,78
|3,85
|Karsan Otomotiv
|1,43
|1,38
|3,62
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,72
|1,66
|3,61
|Koza Madencilik
|9,83
|9,56
|2,82
|Göltaş Çimento
|15,35
|14,93
|2,81
|Doğuş Otomotiv
|9,60
|9,36
|2,56
|Coca Cola İçecek
|34,54
|33,70
|2,49
|Pegasus
|77,80
|75,95
|2,44
|Parsan
|14,25
|13,93
|2,30
|Zorlu Enerji
|1,36
|1,33
|2,26
|Vakıflar Bankası
|5,08
|4,97
|2,21
|Konya Çimento
|236,50
|231,40
|2,20
|Aksa Enerji
|3,46
|3,39
|2,06
|T.S.K.B.
|1,03
|1,01
|1,98
|GSD Holding
|1,07
|1,05
|1,90
|Şekerbank
|1,09
|1,07
|1,87
|Çemaş Döküm
|1,19
|1,17
|1,71
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,26
|1,24
|1,61
|Aselsan
|19,73
|19,42
|1,60