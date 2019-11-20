Son Dakika Haberleri: Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
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Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

6 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Ülker Bisküvi 22,10 21,04 5,04 ...

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler, System.String[]

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Ülker Bisküvi 22,10 21,04 5,04
İhlas Gayrimenkul 0,81 0,78 3,85
Karsan Otomotiv 1,43 1,38 3,62
A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,72 1,66 3,61
Koza Madencilik 9,83 9,56 2,82
Göltaş Çimento 15,35 14,93 2,81
Doğuş Otomotiv 9,60 9,36 2,56
Coca Cola İçecek 34,54 33,70 2,49
Pegasus 77,80 75,95 2,44
Parsan 14,25 13,93 2,30
Zorlu Enerji 1,36 1,33 2,26
Vakıflar Bankası 5,08 4,97 2,21
Konya Çimento 236,50 231,40 2,20
Aksa Enerji 3,46 3,39 2,06
T.S.K.B. 1,03 1,01 1,98
GSD Holding 1,07 1,05 1,90
Şekerbank 1,09 1,07 1,87
Çemaş Döküm 1,19 1,17 1,71
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,26 1,24 1,61
Aselsan 19,73 19,42 1,60
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ülker Bisküvi, İhlas, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 02:20 Kaynak: AA
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