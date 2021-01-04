Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Koza Altın 103,60 96,70 7,14 Gözde Girişim 8,47 7,98 6,14 Akçansa 17,49 16,54 5,74 Karsan Otomotiv 3,43 3,25 5,54 Otokar 332,80 318,40 4,52 İndeks Bilgisayar 19,97 19,13 4,39 Koza Madencilik 16,17 15,49 4,39 Alkim Kimya 15,52 14,90 4,16 Tat Gıda 12,34 11,86 4,05 İş GMYO 2,63 2,54 3,54 İpek Doğal Enerji 13,54 13,08 3,52 Türk Traktör 189,00 182,70 3,45 Emlak Konut GMYO 2,21 2,14 3,27 İhlas Gayrimenkul 1,29 1,25 3,20 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 1,83 1,78 2,81 Halk GMYO 3,30 3,21 2,80 Şekerbank 1,55 1,51 2,65 Çimsa 18,26 17,80 2,58 Alcatel Lucent Teletaş 30,42 29,66 2,56 Zorlu Enerji 2,84 2,77 2,53 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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