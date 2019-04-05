Son Dakika Haberleri: Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

2 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 709.830.

Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması, System.String[]
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 709.830.294
Garanti Bankası 634.052.152
Halkbank 341.950.494
Kardemir (D) 224.501.952
Akbank 222.712.696
Petkim 208.564.116
Vakıflar Bankası 166.663.821
İş Bankası (C) 164.644.901
Koza Madencilik 121.959.618
Yapı ve Kredi Bank. 118.662.421
ASELSAN 105.585.421
Ereğli Demir Çelik 98.594.394
Tüpraş 98.148.738
Türk Telekom 94.424.885
Bim Mağazalar 87.337.653
Koza Altın 67.214.075
Turkcell 55.719.461
Emlak Konut GMYO 54.520.041
Sabancı Holding 40.412.422
Fenerbahçe Futbol 37.457.271
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 01:57 Kaynak: AA

Koza, Demir Çelik, Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Ekonomi
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