Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|835.916.297
|Garanti Bankası
|436.232.370
|Aselsan
|279.537.027
|Petkim
|233.318.787
|T. Halk Bankası
|193.669.378
|Pegasus
|147.032.475
|Koza Madencilik
|129.901.892
|Akbank
|122.409.863
|Vakıflar Bankası
|122.148.683
|Kardemir (D)
|121.909.816
|İş Bankası (C)
|102.638.011
|İpek Doğal Enerji
|100.279.866
|Ereğli Demir Çelik
|73.080.621
|Tekfen Holding
|70.248.045
|Yapı ve Kredi Bank.
|70.152.686
|Tüpraş
|68.068.014
|Emlak Konut GMYO
|62.728.506
|Türk Telekom
|58.563.209
|Fenerbahçe Futbol
|48.212.995
|Bim Mağazalar
|36.284.536
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)