Son Dakika Haberleri: Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

15 dakika önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 835.916.

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması, System.String[]

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 835.916.297
Garanti Bankası 436.232.370
Aselsan 279.537.027
Petkim 233.318.787
T. Halk Bankası 193.669.378
Pegasus 147.032.475
Koza Madencilik 129.901.892
Akbank 122.409.863
Vakıflar Bankası 122.148.683
Kardemir (D) 121.909.816
İş Bankası (C) 102.638.011
İpek Doğal Enerji 100.279.866
Ereğli Demir Çelik 73.080.621
Tekfen Holding 70.248.045
Yapı ve Kredi Bank. 70.152.686
Tüpraş 68.068.014
Emlak Konut GMYO 62.728.506
Türk Telekom 58.563.209
Fenerbahçe Futbol 48.212.995
Bim Mağazalar 36.284.536

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Demir Çelik, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 01:36 Kaynak: AA
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