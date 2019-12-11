Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika
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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

7 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 378.335.750 Vestel 322.204.603 Pegasus 176.198.

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması, System.String[]

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 378.335.750
Vestel 322.204.603
Pegasus 176.198.285
ASELSAN 147.473.256
İş Finansal Kiralama 134.773.104
Odaş Elektrik 128.097.754
Tüpraş 124.256.694
Emlak Konut GMYO 109.867.548
Petkim 106.597.085
Karsan Otomotiv 105.587.336
Garanti Bankası 97.188.315
Koza Madencilik 93.577.278
Sasa Polyester 85.744.268
Kardemir (D) 85.351.337
İpek Doğal Enerji 82.992.542
Türk Telekom 77.410.561
Soda Sanayii 76.235.989
Koza Altın 69.462.696
Ereğli Demir Çelik 68.474.313
Afyon Çimento 66.890.668
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Pegasus, Vestel, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 02:22 Kaynak: AA
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