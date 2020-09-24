Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Şişe Cam
|547.199.247
|Kardemir (D)
|521.413.606
|Doğan Holding
|213.583.709
|Şekerbank
|183.364.915
|Garanti Bankası
|163.358.972
|Turkcell
|137.638.312
|Çemtaş
|130.443.593
|Petkim
|118.259.828
|Emlak Konut GMYO
|101.981.567
|Koç Holding
|91.814.092
|Odaş Elektrik
|87.998.239
|Akbank
|87.910.466
|Trakya Cam
|84.917.738
|Türk Hava Yolları
|84.365.489
|Migros Ticaret
|83.278.292
|ASELSAN
|82.620.567
|Vakıflar Bankası
|78.197.645
|Soda Sanayii
|65.013.554
|Albaraka Türk
|64.216.172
|İş Bankası (C)
|58.219.991
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 13:25 - Kaynak: AA
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