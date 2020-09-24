Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Şişe Cam 547.199.247 Kardemir (D) 521.413.606 Doğan Holding 213.583.709 Şekerbank 183.364.915 Garanti Bankası 163.358.972 Turkcell 137.638.312 Çemtaş 130.443.593 Petkim 118.259.828 Emlak Konut GMYO 101.981.567 Koç Holding 91.814.092 Odaş Elektrik 87.998.239 Akbank 87.910.466 Trakya Cam 84.917.738 Türk Hava Yolları 84.365.489 Migros Ticaret 83.278.292 ASELSAN 82.620.567 Vakıflar Bankası 78.197.645 Soda Sanayii 65.013.554 Albaraka Türk 64.216.172 İş Bankası (C) 58.219.991 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

"Ersin Düzen 400 bin TL maaş alıyor" iddiasının arkasında duran milletvekili Atilla Sertel rest çekti: Beni mahkemeye versin

Polisi "kraliçe arı var, aramayın" diyerek engellemeye çalıştı! Kovandan uyuşturucu çıktı

Acun Ilıcalı, Exxen adında yeni bir dijital platform kurdu

Ruhsatsız merkezde botoks yaptıran kadın, fenalaşarak hayatını kaybetti

Türkiye'de bir ilk! Ankara'nın çevresindeki bir ilin ilçesi kitle bağışıklığına ulaşıldı

Tunceli'de bilet sisteminin olmadığı toplu taşıma araçlarında eldiven kullanma zorunluluğu getirildi

Ünlü iş adamı Ali Ağaoğlu adasını 15 milyon dolara satışa çıkardı

Yağmur Aşık'ın Emre Aşık'ı öldürtmek için cinayet planı yaptığı ortaya çıktı