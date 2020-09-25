Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|1.458.806.509
|ASELSAN
|552.437.493
|Akbank
|373.176.760
|Odaş Elektrik
|300.127.178
|Vakıflar Bankası
|265.601.322
|Halkbank
|255.435.549
|Türk Telekom
|218.417.872
|Türkiye Sigorta
|195.078.994
|Şişe Cam
|193.085.471
|Yapı ve Kredi Bankası
|177.333.081
|Karsan Otomotiv
|152.789.538
|Doğan Holding
|148.063.004
|Türk Hava Yolları
|144.459.121
|Kardemir (D)
|130.019.455
|İş Bankası (C)
|124.476.202
|Petkim
|123.071.192
|Ereğli Demir Çelik
|120.033.912
|Koç Holding
|119.374.271
|Turkcell
|117.525.386
|Tüpraş
|114.796.578
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 13:23 - Kaynak: AA
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