Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Şişe Cam 668.518.333 ASELSAN 488.562.687 Garanti Bankası 484.028.866 Kardemir (D) 481.169.932 Türkiye Sigorta 298.471.731 Petkim 209.077.175 Türk Hava Yolları 189.199.410 Odaş Elektrik 184.792.000 Akbank 162.687.531 İpek Doğal Enerji 156.661.482 Koza Altın 104.263.208 Aksa Enerji 98.936.409 İş GMYO 97.817.438 Koza Madencilik 89.742.356 Netaş Telekomünikasyon 85.641.533 Migros Ticaret 84.617.395 Koç Holding 84.508.615 Tüpraş 81.652.684 Vakıflar Bankası 73.372.329 Pegasus 68.595.050 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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