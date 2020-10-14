Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Halk GMYO
|497.953.943
|Şişe Cam
|414.582.968
|Garanti Bankası
|380.789.140
|Kardemir (D)
|333.060.864
|Emlak Konut GMYO
|329.049.148
|Tekfen Holding
|254.184.641
|Odaş Elektrik
|230.516.325
|Petkim
|220.325.520
|T.S.K.B.
|191.733.335
|Kerevitaş Gıda
|179.447.350
|Türkiye Sigorta
|176.648.740
|ASELSAN
|160.992.657
|Zorlu Enerji
|158.681.368
|Turkcell
|157.282.919
|İş GMYO
|155.268.778
|Türk Hava Yolları
|137.303.178
|Torunlar GMYO
|134.270.286
|İpek Doğal Enerji
|131.973.560
|Net Holding
|128.466.378
|İş Finansal Kiralama
|124.187.670
- Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi