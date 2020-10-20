Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Garanti Bankası 689.585.690 İş Finansal Kiralama 408.632.291 ASELSAN 385.580.835 Şişe Cam 383.021.764 Şekerbank 380.766.952 Albaraka Türk 324.189.152 Yapı ve Kredi Bankası 258.703.460 Petkim 210.637.787 Akbank 208.126.238 Turkcell 205.339.569 Vakıflar Bankası 165.388.231 Türk Hava Yolları 157.689.751 Halk GMYO 154.393.392 Halkbank 147.866.129 Odaş Elektrik 145.336.309 Kardemir (D) 143.439.941 GSD Holding 135.283.724 Deva Holding 133.944.990 Ege Endüstri 127.885.689 Eczacıbaşı İlaç 126.849.997 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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