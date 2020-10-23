Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|559.375.424
|Garanti Bankası
|402.363.454
|Emlak Konut GMYO
|253.972.635
|Alkim Kimya
|230.840.422
|Şişe Cam
|223.889.273
|Şekerbank
|204.744.103
|Ereğli Demir Çelik
|183.076.182
|ASELSAN
|169.573.660
|Kardemir (D)
|165.517.607
|Yapı ve Kredi Bankası
|147.794.400
|Turkcell
|147.697.634
|Türk Hava Yolları
|146.279.844
|Akbank
|138.206.986
|Petkim
|130.504.183
|Arçelik
|122.461.716
|Tekfen Holding
|118.173.996
|Doğan Holding
|116.350.028
|Odaş Elektrik
|103.345.712
|Bim Mağazalar
|96.465.438
|Halk GMYO
|88.289.180
- Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi