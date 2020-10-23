Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 559.375.424 Garanti Bankası 402.363.454 Emlak Konut GMYO 253.972.635 Alkim Kimya 230.840.422 Şişe Cam 223.889.273 Şekerbank 204.744.103 Ereğli Demir Çelik 183.076.182 ASELSAN 169.573.660 Kardemir (D) 165.517.607 Yapı ve Kredi Bankası 147.794.400 Turkcell 147.697.634 Türk Hava Yolları 146.279.844 Akbank 138.206.986 Petkim 130.504.183 Arçelik 122.461.716 Tekfen Holding 118.173.996 Doğan Holding 116.350.028 Odaş Elektrik 103.345.712 Bim Mağazalar 96.465.438 Halk GMYO 88.289.180 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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