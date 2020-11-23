Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Şişe Cam 1.196.453.261 Emlak Konut GMYO 952.785.590 Garanti Bankası 932.019.256 Kardemir (D) 864.864.886 Gübre Fabrikaları 604.858.443 Koza Madencilik 404.168.950 Türk Hava Yolları 396.929.795 Yapı ve Kredi Bankası 327.434.091 Akbank 312.253.672 Aselsan 261.493.732 Odaş Elektrik 259.406.295 İş GMYO 234.870.909 İpek Doğal Enerji 233.580.144 Koza Altın 231.396.456 Tüpraş 215.097.870 Tekfen Holding 212.030.228 Vakıflar Bankası 209.644.603 DO-CO 180.768.414 Petkim 145.797.520 T.S.K.B. 145.541.616 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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