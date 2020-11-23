Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Şişe Cam
|1.196.453.261
|Emlak Konut GMYO
|952.785.590
|Garanti Bankası
|932.019.256
|Kardemir (D)
|864.864.886
|Gübre Fabrikaları
|604.858.443
|Koza Madencilik
|404.168.950
|Türk Hava Yolları
|396.929.795
|Yapı ve Kredi Bankası
|327.434.091
|Akbank
|312.253.672
|Aselsan
|261.493.732
|Odaş Elektrik
|259.406.295
|İş GMYO
|234.870.909
|İpek Doğal Enerji
|233.580.144
|Koza Altın
|231.396.456
|Tüpraş
|215.097.870
|Tekfen Holding
|212.030.228
|Vakıflar Bankası
|209.644.603
|DO-CO
|180.768.414
|Petkim
|145.797.520
|T.S.K.B.
|145.541.616
- Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi