Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Gübre Fabrikaları 1.748.110.109 Garanti Bankası 530.478.224 Kardemir (D) 305.652.008 ASELSAN 252.789.606 Türk Hava Yolları 251.985.071 Şişe Cam 230.967.906 Akbank 223.413.187 DO-CO 199.902.239 Turkcell 175.193.562 Hektaş 174.276.687 Petkim 172.962.295 Yapı ve Kredi Bankası 164.844.225 Koza Altın 150.290.144 GSD Holding 143.354.754 Netaş Telekomünikasyon 140.746.117 Ereğli Demir Çelik 133.594.990 Odaş Elektrik 129.358.254 Vakıflar Bankası 122.737.091 Tüpraş 104.899.436 Otokar 100.807.491 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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