Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Gübre Fabrikaları
|1.748.110.109
|Garanti Bankası
|530.478.224
|Kardemir (D)
|305.652.008
|ASELSAN
|252.789.606
|Türk Hava Yolları
|251.985.071
|Şişe Cam
|230.967.906
|Akbank
|223.413.187
|DO-CO
|199.902.239
|Turkcell
|175.193.562
|Hektaş
|174.276.687
|Petkim
|172.962.295
|Yapı ve Kredi Bankası
|164.844.225
|Koza Altın
|150.290.144
|GSD Holding
|143.354.754
|Netaş Telekomünikasyon
|140.746.117
|Ereğli Demir Çelik
|133.594.990
|Odaş Elektrik
|129.358.254
|Vakıflar Bankası
|122.737.091
|Tüpraş
|104.899.436
|Otokar
|100.807.491
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi