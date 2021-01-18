Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Kardemir (D)
|1.158.342.349
|Koza Altın
|1.034.183.121
|Garanti Bankası
|864.475.165
|Doğan Holding
|667.779.064
|Şişe Cam
|581.738.199
|Türk Hava Yolları
|513.200.588
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|372.905.478
|Zorlu Enerji
|342.380.238
|Akbank
|336.647.647
|Yapı ve Kredi Bankası
|321.947.643
|Petkim
|314.379.177
|Emlak Konut GMYO
|290.953.805
|Aselsan
|272.865.295
|Ereğli Demir Çelik
|265.069.151
|Turkcell
|246.501.077
|Alarko Holding
|225.050.609
|Tüpraş
|206.316.629
|Şekerbank
|197.244.267
|Otokar
|194.462.675
|Konya Çimento
|176.208.066
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi