Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Kardemir (D) 1.158.342.349 Koza Altın 1.034.183.121 Garanti Bankası 864.475.165 Doğan Holding 667.779.064 Şişe Cam 581.738.199 Türk Hava Yolları 513.200.588 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 372.905.478 Zorlu Enerji 342.380.238 Akbank 336.647.647 Yapı ve Kredi Bankası 321.947.643 Petkim 314.379.177 Emlak Konut GMYO 290.953.805 Aselsan 272.865.295 Ereğli Demir Çelik 265.069.151 Turkcell 246.501.077 Alarko Holding 225.050.609 Tüpraş 206.316.629 Şekerbank 197.244.267 Otokar 194.462.675 Konya Çimento 176.208.066 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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