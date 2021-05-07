Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Petkim
|3.451.623.600
|Koza Altın
|1.200.861.577
|Garanti Bankası
|845.817.183
|Kardemir (D)
|665.665.359
|Tüpraş
|587.329.045
|Ereğli Demir Çelik
|386.841.372
|Yapı ve Kredi Bankası
|381.296.985
|Türk Hava Yolları
|329.708.513
|Akbank
|323.984.827
|Koza Madencilik
|322.582.734
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|289.735.819
|Ford Otosan
|287.562.558
|ASELSAN
|268.670.380
|İş Bankası (C)
|226.734.205
|Jantsa Jant Sanayi
|202.746.203
|Şişe Cam
|197.373.188
|Koç Holding
|195.796.930
|İpek Doğal Enerji
|190.743.793
|Sabancı Holding
|156.122.157
|Bim Mağazalar
|154.385.669
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi