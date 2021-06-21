Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|921.876.114
|Garanti Bankası
|462.049.247
|Emlak Konut GMYO
|356.017.165
|Kardemir (D)
|303.746.083
|Ereğli Demir Çelik
|291.776.603
|Koza Altın
|260.150.595
|Petkim
|197.727.705
|ASELSAN
|167.232.184
|Yapı ve Kredi Bankası
|156.588.915
|TAV Havalimanları
|152.842.776
|Pegasus
|148.617.703
|Tüpraş
|144.780.132
|Şişe Cam
|136.869.702
|Turkcell
|136.406.032
|Bera Holding
|129.325.551
|Fenerbahçe Futbol
|114.206.187
|Arçelik
|112.115.790
|Halkbank
|110.313.541
|Akbank
|98.052.997
|Koç Holding
|93.381.999
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi