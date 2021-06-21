Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 921.876.114 Garanti Bankası 462.049.247 Emlak Konut GMYO 356.017.165 Kardemir (D) 303.746.083 Ereğli Demir Çelik 291.776.603 Koza Altın 260.150.595 Petkim 197.727.705 ASELSAN 167.232.184 Yapı ve Kredi Bankası 156.588.915 TAV Havalimanları 152.842.776 Pegasus 148.617.703 Tüpraş 144.780.132 Şişe Cam 136.869.702 Turkcell 136.406.032 Bera Holding 129.325.551 Fenerbahçe Futbol 114.206.187 Arçelik 112.115.790 Halkbank 110.313.541 Akbank 98.052.997 Koç Holding 93.381.999 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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