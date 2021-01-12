Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|7.484
|3,06
|BIST ANKARA
|2.463
|0,45
|BIST ANTALYA
|2.534
|1,19
|BIST BALIKESİR
|2.249
|-0,15
|BIST BURSA
|3.950
|1,38
|BIST DENIZLI
|2.846
|0,62
|BIST ISTANBUL
|1.622
|0,58
|BIST IZMIR
|3.651
|0,55
|BIST KAYSERI
|9.292
|-0,55
|BIST KOCAELI
|3.735
|1,93
|BIST KONYA
|3.586
|0,77
|BIST TEKIRDAĞ
|10.205
|1,55
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi