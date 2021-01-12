Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 7.484 3,06 BIST ANKARA 2.463 0,45 BIST ANTALYA 2.534 1,19 BIST BALIKESİR 2.249 -0,15 BIST BURSA 3.950 1,38 BIST DENIZLI 2.846 0,62 BIST ISTANBUL 1.622 0,58 BIST IZMIR 3.651 0,55 BIST KAYSERI 9.292 -0,55 BIST KOCAELI 3.735 1,93 BIST KONYA 3.586 0,77 BIST TEKIRDAĞ 10.205 1,55 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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