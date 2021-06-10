Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Değeri Günlük Değişim BIST ADANA 14.083 -0,27 BIST MANİSA 1.447 -0,71 BIST AYDIN 1.404 -1,31 BIST ANKARA 2.215 0,20 BIST ANTALYA 2.772 -0,80 BIST BALIKESİR 1.930 -1,41 BIST BURSA 3.078 0,65 BIST DENIZLI 1.924 -0,68 BIST ISTANBUL 1.559 0,12 BIST IZMIR 3.729 1,18 BIST KAYSERI 10.546 0,99 BIST KOCAELI 3.899 0,07 BIST KONYA 3.597 -0,47 BIST TEKIRDAĞ 9.843 0,85 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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