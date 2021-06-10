Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Değeri
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|14.083
|-0,27
|BIST MANİSA
|1.447
|-0,71
|BIST AYDIN
|1.404
|-1,31
|BIST ANKARA
|2.215
|0,20
|BIST ANTALYA
|2.772
|-0,80
|BIST BALIKESİR
|1.930
|-1,41
|BIST BURSA
|3.078
|0,65
|BIST DENIZLI
|1.924
|-0,68
|BIST ISTANBUL
|1.559
|0,12
|BIST IZMIR
|3.729
|1,18
|BIST KAYSERI
|10.546
|0,99
|BIST KOCAELI
|3.899
|0,07
|BIST KONYA
|3.597
|-0,47
|BIST TEKIRDAĞ
|9.843
|0,85
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi