Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Değeri Günlük Değişim BIST ADANA 13.332 -0,54 BIST MANİSA 1.356 0,73 BIST AYDIN 1.282 -0,89 BIST ANKARA 2.104 0,17 BIST ANTALYA 2.750 1,92 BIST BALIKESİR 1.824 -0,54 BIST BURSA 2.880 0,06 BIST DENIZLI 1.832 -0,90 BIST ISTANBUL 1.506 -0,30 BIST IZMIR 3.453 -0,35 BIST KAYSERI 9.786 0,41 BIST KOCAELI 3.726 -0,10 BIST KONYA 2.823 -3,08 BIST TEKIRDAĞ 9.040 1,96 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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