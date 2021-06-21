Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Değeri
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|13.332
|-0,54
|BIST MANİSA
|1.356
|0,73
|BIST AYDIN
|1.282
|-0,89
|BIST ANKARA
|2.104
|0,17
|BIST ANTALYA
|2.750
|1,92
|BIST BALIKESİR
|1.824
|-0,54
|BIST BURSA
|2.880
|0,06
|BIST DENIZLI
|1.832
|-0,90
|BIST ISTANBUL
|1.506
|-0,30
|BIST IZMIR
|3.453
|-0,35
|BIST KAYSERI
|9.786
|0,41
|BIST KOCAELI
|3.726
|-0,10
|BIST KONYA
|2.823
|-3,08
|BIST TEKIRDAĞ
|9.040
|1,96
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi