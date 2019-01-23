Son Dakika Haberleri: Günün Özeti

Günün Özeti

1 saat önce

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik. Ayşen Gruda hayatını kaybetti. Kağıthane'de tedavi gördüğü özel hastanede hayatını kaybeden Usta Sanatçı Ayşen Gruda'nın doktorları açıklama yaptı. Gruda'nın son ana kadar bilincinin açık olduğunu belirten İç Hastalıları Uzmanı Ergün Kasapoğlu, ölüm sebebinin pankreas kanseri olduğunu söyledi.

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Sarıgül'den istifa açıklaması

Adayların hala belirlenmemesine tepki gösteren Mustafa Sarıgül, "Cumhuriyet Halk Partisi ya kazanmak istemiyor; ya da umut olmayı beceremiyor. Büyük hayal kırıklığı yaşadım; kimselere söyleyemedim, Cumhuriyet Halk Partisi'nden üzülerek istifa ediyorum" dedi.

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Kerç Boğazı'ndaki kazada 4 Türk öldü

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Kerç Boğazı'nda 21 Ocak'ta Tanzanya Bayraklı "Maestro" ve "Candy" adlı iki gemide çıkan yangında hayatını kaybedenler arasında 4 kişinin Türk olduğu ve 4 Türk vatandaşının da kayıp olduğu ifade edildi.

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9 ilde FETÖ operasyonu: 21 gözaltı kararı

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, aralarında sözde büyük bölge imamının da olduğu 21 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

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Çocukları yangından böyle kurtardı

Tokat'ta bir gazete dağıtıcısının denk geldiği, yanan evdeki iki çocuğu kurtarma anları güvenlik kamerasına yansıdı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 06:06 Kaynak: İHA

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