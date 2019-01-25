Günün Özeti

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.
Erdoğan net konuştu: Aksi halde biz gerçekleştireceğiz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, "Sınırlarımızın dibinde teröristleri korumaya değil, ülkemize teröristlerden korumak için güvenli veya tampon bölgenin oluşturulmasını bekliyoruz. Aksi halde biz bunu gerçekleştireceğiz. Tampon bölge sözü birkaç ay içerisinde gerçekleştirilmeli"
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Ayşen Gruda son yolculuğuna uğurlandı
Hayatını kaybeden usta oyuncu Ayşen Gruda, Zincirlikuyu
Camii'nde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Törende duygu dolu anlar yaşanırken, Ayşen Gruda'nın eski eşi Yılmaz Gruda
ünlülere sitem etti.
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'de mevcut başkan yeniden seçildi Anayasa Mahkemesi
(AYM) Başkanlığına yeniden Zühtü Arslan
seçildi.
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Sınav sorularının çalınmasıyla ilgili 70 gözaltı kararı
2009 yılında yapılan Polislikten Komiserliğe Geçiş Sınavı ve Polis Koleji
sınavında FETÖ üyelerinin sınav sorularını örgüt üyelerine vermesi ile ilgili soruşturmalar kapsamında 70 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
(İHA)