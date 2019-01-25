Son Dakika Haberleri: Günün Özeti

Günün Özeti

2 saat önce

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Erdoğan net konuştu: Aksi halde biz gerçekleştireceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sınırlarımızın dibinde teröristleri korumaya değil, ülkemize teröristlerden korumak için güvenli veya tampon bölgenin oluşturulmasını bekliyoruz. Aksi halde biz bunu gerçekleştireceğiz. Tampon bölge sözü birkaç ay içerisinde gerçekleştirilmeli"

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Ayşen Gruda son yolculuğuna uğurlandı

Hayatını kaybeden usta oyuncu Ayşen Gruda, Zincirlikuyu Camii'nde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Törende duygu dolu anlar yaşanırken, Ayşen Gruda'nın eski eşi Yılmaz Gruda ünlülere sitem etti.

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AYM'de mevcut başkan yeniden seçildi

Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanlığına yeniden Zühtü Arslan seçildi.

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Sınav sorularının çalınmasıyla ilgili 70 gözaltı kararı

2009 yılında yapılan Polislikten Komiserliğe Geçiş Sınavı ve Polis Koleji sınavında FETÖ üyelerinin sınav sorularını örgüt üyelerine vermesi ile ilgili soruşturmalar kapsamında 70 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 06:01 Kaynak: İHA

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