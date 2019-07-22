Günün özeti

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"O kepçe olmasaydı en az 50-60 kayıp vermiştik" Düzce'nin Akçakoca ilçesinde selin vurduğu Uğurlu köyünde yaşayan Oğuzhan Tandoğan isimli vatandaş, sel anında vatandaşların büyük panik yaşadıklarını belirterek, Kaymakamlığa ait kepçenin yardıma gelmesi sonrası 50-60 kişinin...

"O kepçe olmasaydı en az 50-60 kayıp vermiştik" Düzce'nin Akçakoca ilçesinde selin vurduğu Uğurlu köyünde yaşayan Oğuzhan Tandoğan isimli vatandaş, sel anında vatandaşların büyük panik yaşadıklarını belirterek, Kaymakamlığa ait kepçenin yardıma gelmesi sonrası 50-60 kişinin kaybolmaktan kurtulduğunu söyledi.
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Meteoroloji cıva paniği
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Esad rejimi ve Rus savaş uçakları İdlib'e yine saldırdı Esad rejimi ve Rus savaş uçaklarının İdlib'deki Maret El Numan bölgesine düzenlediği hava saldırısında 20 kişi öldü, 50 kişi yaralandı.
.... LGS sonuçları açıklandı Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki birinci yerleştirme sonuçları açıklandı. Sonuçlara göre öğrencilerin yüzde 91'i ilk üç tercihinden birine yerleşti.
(İHA)
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Akçakoca, Düzce, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 06:20 Kaynak: İHA
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