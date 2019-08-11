Son Dakika Haberleri: Günün Özeti
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Günün Özeti

54 dakika önce

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik
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Binlerce vatandaş bayram namazı için Eyüp Sultan Camii'ne akın etti Kurban Bayramı namazında binlerce vatandaş Eyüp Sultan Camii'ne akın etti. Cemaat dış avluya taşarken, yoğunluk havadan görüntülendi.
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Sahibinin elinden kaçtı, soluğu acil serviste aldı Yozgat'ta sahibinin elinden kaçan koyun Yozgat Şehir Hastanesi'nin acil servis bahçesinde, vatandaşların yardımıyla sıkıştırılarak yakalandı. Acil servis bahçesinde kaçan koyunu gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemezken bazı vatandaşlar da koyunu yakalamaya çalıştı. Sahibini 40 dakikadır peşinden koşturan koyun, vatandaşların yardımıyla uzun bir koşuşturmanın ardından yakalanarak sahibine teslim edildi.
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Pendik'te korkutan orman yangını söndürüldü Pendik Göçbeyli köyünde ormanlık alanda yangın çıktı. Yaklaşık 5 dönümlük arazinin tahrip olduğu yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.
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Kurban Bayramı'nda her gün 5 bin kişiye yemek dağıtımı Uganda'da Kurban Bayramı boyunca her gün 5 binden fazla kişiye kurban etinden yapılan yemekler dağıtılacak.
(İHA)
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 06:55 Kaynak: İHA
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