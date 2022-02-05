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Gurbetçi pansiyonda ölü bulundu - Son Dakika

Gurbetçi pansiyonda ölü bulundu

05.02.2022 15:09
Gurbetçi pansiyonda ölü bulundu

Almanya'dan Denizli'ye evini tamir ettirmek için gelen gurbetçi, kaldığı pansiyonda ölü olarak bulundu.

Almanya'dan Denizli'ye evini tamir ettirmek için gelen gurbetçi, kaldığı pansiyonda ölü olarak bulundu.

Olay, Bekilli ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Almanya'dan Denizli'nin Bekilli ilçesindeki evini tamir ettirmek isteyen Şenol Bardakçıoğlu ilçeye gelerek pansiyon tuttu. Burada evini yaptırmaya başlayan Bardakçıoğlu, pansiyonda kaldığı sırada çalışanlar tarafından hareketsiz yatarken bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri gurbetçinin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından gurbetçinin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı.

Öte yandan vücudunda herhangi kesik ve yara izine rastlanılmayan gurbetçinin kesin ölüm nedeninin ise yapılacak olan otopsinin ardından ortaya çıkacağı belirtildi. - DENİZLİ

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Gurbetçi, Almanya, Denizli, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Gurbetçi pansiyonda ölü bulundu - Son Dakika


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