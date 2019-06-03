Gürbulak'ta 15 kilometre TIR kuyruğu
1 saat önce
AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesinde İran'a açılan Gürbulak Gümrük Kapısı'nda yaşanan yoğunluk nedeniyle oluşan TIR kuyruğu 15 kilometreye ulaştı.
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 12:48 Kaynak: DHA
AĞRI'nın Doğubayazıt
ilçesinde İran
'a açılan Gürbulak
Gümrük Kapısı'nda yaşanan yoğunluk nedeniyle oluşan TIR kuyruğu 15 kilometreye ulaştı. Günlerdir sınırda bekleyen sürücüler bayram öncesi sorunlarının çözülmesini istedi.
Doğubayazıt'a 35 kilometre uzaklıktaki Gürbulak Sınır Kapısı üzerinden İran ve diğer ülkelere geçmek için bekleyen TIR konvoyunun uzunluğu 15 kilometreye ulaştı. Hava sıcaklığının giderek arttığı bölgede günlerdir araçları içerisinde İran tarafına geçmeyi bekleyen TIR sürücüleri, mağdur olduklarını söyledi. Sürücülerden Mehmet Andiç, "4 günden beri kuyruktayız. Ramazan sebebiyle iftarımızı yol kenarında açıyoruz. İhtiyacımızı gideremiyoruz. Ailemizle bayram hayali kurarkan bayramı kuyrukta kutlayacağız" dedi. Kuyruğun her geçen gün biraz daha uzadığını söyleyen sürücü Hakan Eren
de, yetkililerden sorunlarına çare bulunmasını istedi.
- Ağrı
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