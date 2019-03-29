Son Dakika Haberleri: Gürbüz: "Elbistanlılar Sorunlarından Kurtulacak"

Gürbüz: "Elbistanlılar Sorunlarından Kurtulacak"

1 saat önce

Cumhur İttifakı'nın AK Parti'li Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, projeleriyle yeni bir kent inşa edeceklerini söyledi.

Gürbüz:
Cumhur İttifakı'nın AK Parti'li Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, projeleriyle yeni bir kent inşa edeceklerini söyledi.

Adaylık sürecinin belirlenmesinin ardından büyük bir heyecan ve inançla çalışmalarına başladığını belirten Gürbüz, Elbistanlıları sorunlarından kurtaracağını ifade etti.

Elbistan'ın yeniliklere, gelişime ve fark edilmeye ihtiyacı olduğunu belirten Gürbüz, "Turizm ve tanıtım aracılığıyla Elbistan'ı fark atak. Yeni yatırımlar, istihdam çalışmaları, dış yatırımcı teşviki ve sürekli üretim ile ekonomiyi canlandırmayı hedefliyoruz" dedi.

Sosyal yaşamın toplum hayatındaki öneminin farkında ve bilincinde olduklarını söyleyen Gürbüz, "31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimlerinde sona yaklaştık. Milletimizin azim ve kararlılığına her zaman inandık ve güvendik. Ülkemizi çok iyi bir seviyeye taşıyan ve dünyanın saygı duyduğu bir millet haline getiren liderimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Beyefendinin liderliğinde, omuz omuza vererek, çok çalışacağız. Önceki dönemlerde olduğu gibi milletimiz yine ülkemizin refah ve kalkınması için en doğru kararı verecektir. Burada hassas olması gerekilen konu birlik ve beraberlik konusudur. Çünkü bizi biz yapan bu topraklarda yaşayan insanların birlik ve beraberlik gücüdür. Bizim vatandaşlarımıza, milletimize inancımız tamdır. Gönül belediyeciliği anlayışı ile çıktığımız bu yolu hakkı ile tamamlayacak, milletimizin takdiri sonucunda da en güzel hizmeti vereceğiz. Elbistanımıza hak ettiği değeri göstererek, bütün sorunlarından onları kurtaracağız. Fikir birliği ile hareket ederek, onların istek ve taleplerini değerlendireceğiz. Bizi, ülkemizi bölmeye çalışanlara bu inanç ve bağlılık ile en güzel cevabı vereceğiz" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 06:05 Kaynak: İHA

Mehmet Gürbüz, AK Parti, Elbistan, Politika
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