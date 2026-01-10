Gürcistan\'da Karate Başarıları

Gürcistan'da düzenlenen Karate 1 Seri A müsabakalarında milli sporculardan Hira Nur Temizel gümüş, Kutluhan Duran bronz madalya kazandı.

Türkiye Karate Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Tiflis'de gerçekleştirilen Karate 1 Series A müsabakalarında kadınlar kumite 50 kiloda mücadele eden Hira Nur Temizel, gümüş madalyanın sahibi oldu.

Erkekler katada mücadele eden Kutluhan Duran ise bronz madalya elde etti.