Son Dakika Haberleri: Gürcistan'da Nevruz Çoşkusu

Gürcistan'da Nevruz Çoşkusu

45 dakika önce

Gürcistan'da Azerbaycan asıllı vatandaşların çoğunlukta yaşadığı Marneuli kentinde Nevruz Bayramı coşkuyla kutlandı.

Gürcistan'da Nevruz Çoşkusu, System.String[]
Gürcistan'da Azerbaycan asıllı vatandaşların çoğunlukta yaşadığı Marneuli kentinde Nevruz Bayramı coşkuyla kutlandı.

Gürcistan Başbakanı Mamuka Bakhtadze ve beraberindeki heyet, Marneuli merkezinde düzenlenen Nevruz Bayramı kutlamalarına katıldı.

Kutlamalarda, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan, Gürcistan Barış ve Sivil Eşitlikten Sorumlu Devlet Bakanı Ketevan Tsikhelaşvili, Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Tiflis Koordinatörü Ali Oğuzhan Yüksel ve Gürcistan'daki Türk kurumların temsilcileri de hazır bulundu.

Başbakan Bakhtadze burada halkla bir araya gelerek fotoğraf çektirdi. Nevruz ateşini yakan Bakhtadze daha sonra şehir merkezinde kurulan sahneye çıkarak halka hitap etti.

Konuşmasına Türkçe "Nevruz Bayramınız mübarek olsun." ifadeleriyle başlayan Bakhtadze, bu bayramı kutlayan herkese sağlık ve mutluluk diledi.

Kutlamalarda çeşitli konser ve dans gösterileri düzenlenirken, davetlilere yöresel yemekler ikram edildi.

Büyükelçi Yazgan ile Tsikhelaşvili yerel ürünlerin sergilediği stantlardan alışveriş yaptı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 03:20 Kaynak: AA

Azerbaycan, Nevruz Bayramı, Gürcistan, Güncel
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