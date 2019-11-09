Son Dakika Haberleri: Gürcistan'da "Türkiye Haftası" etkinlikleri sona erdi
Son Dakika Güncel Gürcistan'da 'Türkiye Haftası' etkinlikleri sona erdi

Gürcistan'da "Türkiye Haftası" etkinlikleri sona erdi

6 saat önce

Yunus Emre Enstitüsünce (YEE) gerçekleştirilen "Türkiye Haftası" etkinlikleri, Türk müziğinin usta sanatçılarından çellist Uğur Işık'ın "Anadolu Ruhu" konseri ve Türk Muftağı Atölyesi ile sona erdi.

Gürcistan'da

Yunus Emre Enstitüsünce (YEE) gerçekleştirilen "Türkiye Haftası" etkinlikleri, Türk müziğinin usta sanatçılarından çellist Uğur Işık'ın "Anadolu Ruhu" konseri ve Türk Muftağı Atölyesi ile sona erdi.

Tiflis'te 6 Kasım'da başlayan etkinlikler kapsamında, Tiflis Devlet Konservatuarında Türk çellist Işık'ın "Anadolu Ruhu" konseri düzenlendi.

Konseri, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan, Büyükelçilik yetkilileri, YEE Tiflis Koordinatörü Ali Oğuzhan Yüksel ile sanatseverler ve öğrenciler izledi.

Işık ve ekibince geniş repertuarla gerçekleştirilen konser, yaklaşık bir saat sürdü.

Etkinliklerin son 2 gününde, Dünden Bugüne Fotoğraflarla GAP Fotoğraf Sergisi, Geleneksel Türk Lezzetleri İkramı, Türk Mutfağı Atölyesi gibi programlar da gerçekleştirildi.

Tiflis'te 4 gün devam eden Türkiye Haftası etkinlikleri, yerel basın tarafından da büyük ilgi gördü.

Ülkenin önde gelen televizyon kanalları, çeşitli etkinlikleri canlı yayınla izleyicilerine sundu.

Uğur Işık, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 07:40 Kaynak: AA
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