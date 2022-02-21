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Gürcistan'da tutuklu Saakaşvili yeniden açlık grevine başladı - Son Dakika

Gürcistan'da tutuklu Saakaşvili yeniden açlık grevine başladı

21.02.2022 17:40
Gürcistan'da tutuklu Saakaşvili yeniden açlık grevine başladı

Gürcistan'da 1 Ekim 2021'de gözaltına alınan eski Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili yeniden açlık grevine başladığını duyurdu.

Gürcistan'da 1 Ekim 2021'de gözaltına alınan eski Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili yeniden açlık grevine başladığını duyurdu.

Tiflis Şehir Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan Saakaşvili, tutulduğu Rustavi kentindeki 12. hapishanede haklarının ihlal edildiğini savundu.

"Bugünden itibaren süresiz açlık grevine başlıyorum." diyen Saakaşvili, talebinin sağlığının korunması olduğunu ifade etti.

Saakaşvili, Gürcistan'da geçen yıl 1 Ekim'de gözaltına alındıktan sonra 50 gün açlık grevi yapmış, daha sonra Gori kentinde tedavi görmüştü.

Saakaşvili'nin gözaltına alınması

Ülkesine 8 yıl sonra 1 Ekim 2021'de dönen Saakaşvili, hakkındaki gıyabi hapis cezaları nedeniyle gözaltına alınarak Rustavi kentindeki hapishaneye götürülmüştü.

Gürcistan Savcılığı, 2007'de muhaliflerin mitingini dağıtmak, İmedi televizyon kanalının kurucusu Badri Patarkaçişvili'nin mal varlığına el koymak, yolsuzluk, görevi kötüye kullanmak ve bir milletvekilini dövdürmekle suçladığı Saakaşvili hakkında tutuklama kararı çıkartmıştı.

Tiflis Şehir Mahkemesi, Saakaşvili'ye bir cinayet davasında af yetkisini kötüye kullandığı ve Milletvekili Valeri Gelaşvili'yi dövdürdüğü gerekçesiyle gıyabında 6 yıl hapis cezası vermişti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gürcistan'da tutuklu Saakaşvili yeniden açlık grevine başladı - Son Dakika


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