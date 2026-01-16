Gürcistan Devlet Balesi İstanbul'da Fındıkkıran'ı Sahneledi - Son Dakika
Gürcistan Devlet Balesi İstanbul'da Fındıkkıran'ı Sahneledi

16.01.2026 22:17
Gürcistan Devlet Balesi, İstanbul'da Fındıkkıran balesini izleyicilere sundu. Yeniden sahnelenecek.

175 yıllık geçmişiyle dünyanın prestijli bale topluluklarından Gürcistan Devlet Balesi, Piyotr Ilyich Çaykovski'nin 1891'de bestelediği son eseri "Fındıkkıran" balesini, İstanbul'da sanatseverlerin beğenisine sundu.

"Yeni yıl klasiği" olarak dünyadaki önde gelen bale topluluklarının repertuvarında yer alan eser, Bolshoi Ballet ve American Ballet Theatre'ın eski baş balerini Nina Ananiashvili'nin sanat yönetimi ve koreografisi ile Zorlu Performans Sanatları Merkezi (PSM) Turkcell Sahnesi'nde seyirciyle buluştu.

Gösteride Daler Zaparov, Filippo Montanari, Joshua Nunamaker, Kaito Hosaya, Mariam Eloshvili, Nini Khakhutashvili, Nino Samadashvili, Demian Reshetniak, Marharyta Sidorkina, Masaaki Goto, Tomone Kagawa ve Valeria Lin'in yanı sıra birçok dansçı performans sergiledi.

Librettosuna Marius Petipa'nın imza attığı eser, küçük Clara Stahlbaum'ın yeni yıl hediyesi olarak verilen fındıkkıran oyuncağıyla ile ilgili rüyalarını anlatıyor.

Edinburgh Uluslararası Festivali'nde 2008 yılında "Herald Angels Ödülü" verilen Gürcistan Devlet Balesi, yarın yeniden Zorlu PSM Turkcell Sahnesi'nde, 18-19 Ocak'ta ise Ankara ATO Congresium'da seyirciyle buluşacak.

Ocak ayındaki gösterimlerin kısa sürede ilgi görmesi üzerine gösteri, yıl sonu 20 Aralık'ta Ankara ATO Congresium ve 26 Aralık'ta Zorlu PSM'de yeniden sahnelenecek.

Kaynak: AA

